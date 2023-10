Les bons chargeurs et câbles USB-C pour votre iPhone 15 (charge rapide, 10 Gb/s)

Chargeurs USB-C Anker

Des modèles GaNPrime compacts et puissants

Des câbles USB-C ou Thunderbolt.

Anker s'appuie sur le nitrure de gallium (GaN) afin de proposer une solution technique alternative au silicium utilisé habituellement au sein des chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et de proposer un chargeur plus compact tout en délivrant des puissances importantes. A l'usage, les modèles d'Anker ne chauffent pas plus que les chargeurs Apple, et permettront donc deLa gamme de chargeurs Anker GaN propose de nombreux modèles permettant de répondre à la plupart des besoins,(suffisant pour la charge rapide d'un iPhone 15 ou iPhone 15 Pro (avec Power Delivery 3.1, permettant la charge rapide sur les MacBook Pro 16 pouces via le câble MagSafe 3). Les utilisateurs d'un MacBook Air M2 d'entrée de gamme ou ceux disposant du chargeur Apple double USB-C 35WLa firme propose également des câbles USB-C vers USB-C avec des gaines et connecteurs exploitant un mélange de matériaux d’origine végétale pour réduire l’utilisation de plastique à base de pétrole,(le constructeur annonce que ses câbles supportent 20 000 pliages soit autant que ses modèles traditionnels).Le câble fourni par Apple avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sera certainement un câble de charge avec des débits limités à l'USB 2.0 (comme les câbles Anker ci-dessus)., il vous faudra un modèle adéquat, comme ceux ci-dessous. Un peu plus coûteux mais encore plus polyvalents puisqu'offrant des débits atteignant les 40 Gb/s, les câbles Thunderbolt 4 de Cable Matters pourront également être envisagés.