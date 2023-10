L'App Photon permet d'enregistrer les photos de l'iPhone 15 Pro sur un disque externe

Photon permet d'enregistrer des photos sur un volume externe

Une app pour les pro et les amateurs éclairés

Focus Peaking

Nous avons pris le temps de repenser chaque aspect de l'expérience de prise de vue, en tenant compte de tous les commentaires que nous avons reçus et des impacts de tous nos choix dans le passé.

A l'image d'Apple qui propose d'enregistrer des vidéos en 4K ProRes sur un volume externe relié en USB-C aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max , LateNiteSoft permet avec la dernière mise à jour de Photon de(ou un disque dur ou une clé USB assez rapide branché sur le port USB-C à 10 Gb/s des derniers iPhone Pro).Cela permettra donc de. Bien entendu, il faudra alors accepter de vous balader avec un accessoire supplémentaire (et un câble), mais certains modèles très compacts savent se faire oublier dans une poche ou un sac, comme notre chouchou le SSD Kingston XS2000.Selon les développeurs, l'application Photon Camera a été conçue afin de proposer. L'App donnera ainsi accès aux réglages d'exposition avec choix de la vitesse d'obturation et des paramètres d'ISO, de la balance des blancs, ainsi qu'un modeafin de visualiser rapidement l'endroit exact où l'appareil fait le point.. Selon Noël Rosenthal, chef de produits chez LateNiteSoft :. Le programme nécessite 15,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 16 minimum. L'application comprend des achats intégrés sous la forme d'abonnements à 3,49 euros par mois ou 19,99 euros par an. Un achat unique à 44,99 euros est également proposé pour les allergiques aux abonnements.