Un smartphone qui se porte comme une montre ? Motorola y croit, et vous ?

La firme dont le nom brillait dans les années 90 sur le marché des smartphones (souvenez-vous des fameux StarTAC)(la division Motorola Mobility appartient à Lenovo depuis 2014 suite à un chèque de 2,91 milliards de dollars). Ce modèle peut s'utiliser à plat comme un smartphone traditionnel, mais également dans d'autres configurations en fonction de vos envies.Motorola propose de mettre à profit la flexibilité de la bête pour, ou encore de manière à pouvoir profiter d'une sorte de socle (le smartphone repose alors directement sur son écran, ce qui ne semble pas optimal) par exemple(à l'image de ce que propose Samsung avec son Z-Flip, mais de manière plus convaincante et plus sûre pour l'écran).Le dos du smartphone est recouvert de tissu et le concept a été pensé pour pouvoir se plier en U etL'ensemble parait toutefois assez grossier une fois porté et à moins que l'appareil ne vous pince trop fort le poignet -ce qui serait alors désagréable-. Reste à savoir si ce modèle restera au stade de concept, ou si Motorola tentera de le commercialiser en l'état. Les écrans flexibles trouveront certainement leur place au sein de différents concepts et usages à l'avenir, et peut-être même pour un smartphone/montre, à condition de pouvoir réellement le porter.