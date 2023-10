Plus d'autonomie pour votre iPhone ? Les batteries MagSafe d'Anker à leur meilleur prix !

Batterie MagSafe Anker dès 34€ !

La batterie Anker offre une capacité de 5 000 mAh à une tension de 3,7V, soit 18,5 Wh, à comparer aux 1 460 mAh à 7,62V et 11,13 Wh du modèle d'Apple (pour rappel, les iPhone 12 et 12 Pro ont une batterie de 10,73 Wh, le 12 Pro Max de 14,05 Wh, et le 12 mini de 8,48 Wh, les iPhone 13 12,41 Wh, 13 Pro 11,97 Wh, iPhone 13 Pro Max 16,75 Wh, iPhone 13 Mini 9,57 Wh, l'[iPhone SE Gen3 7,82 Wh, l'iPhone 14 12,68 Wh, l'iPhone 14 Plus 16,68 Wh, l'Phone 14 Pro 12,38 Wh et l'iPhone 14 Pro Max 16,75 Wh).Sur la tranche,(entrée 11W et sortie 10W), quatre LED blanches pour indiquer l'énergie disponible, une LED bleue pour l'état, et un bouton de mise sous tension. Un schéma reprenant celui des aimants MagSafe se trouve sur la face à appliquer sur le smartphone (la charge sans fil et le magnétisme fonctionnent parfaitement à travers la coque MagSafe d'un iPhone). La charge sans fil fonctionne lorsque la batterie est elle-même en train de charger en USB-C.