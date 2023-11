Rassurant, Tim Cook promet plein d'iPhone 15 Pro sous le sapin !

L'iPhone, la poule aux oeufs d'or

Aujourd'hui, Apple est heureuse de dévoilé un chiffre d'affaires record pour le trimestre de septembre pour l'iPhone et le meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré pour les Services

Un iPhone sous le sapin !

Nous pensons que plus tard ce trimestre, nous atteindrons un équilibre entre l'offre et la demande

Globalement, avec 43,8 milliards de dollars en provenance de l' iPhone (+2,77%) et 22,314 milliards de dollars pour les Services (+16,29%),. Surtout face aux 7,614 milliards du Mac et aux 6,443 milliards de l' iPad Et c'est sans aucune surprise qu'il a clamé haut et fort :Aussi,-notamment les derniers. Mais elle a tout de même insisté au passage sur des contraintes d'approvisionnement de l' iPhone 15 Pro et de l' iPhone 15 Pro Max qui ont impacté les ventes actuelles (et qui risquent peut-être d'influer sur les prochaines ?).Apparemment, l' iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont toujours confrontés à des tensions, et ce, plus d'un mois après leur sortie,. C'est également un moyen de rassurer les investisseurs en leur annonçant une demande forte et non pas seulement un problème de gestion de stock.évoquant des records de vente (sans les préciser). On voit bien ici sa tentativesur une perte de terrain sur le marché chinois face à la concurrence accrue de Huawei et d'autres rivaux locaux.Se voulant rassurant pour les fêtes de fin d'année, Tim Cook est confiant et garantit qu'il devrait être beaucoup plus facile de se procurer un iPhone à glisser à temps sous le sapin !