Confiance mais prudence ! Apple ne s'avance pas trop pour le prochain trimestre...

Confiance mais prudence !

Une bourse confiante

Rappelons que par le passé,. Certains actionnaires avaient estimé avoir été trompés par une présentation trop enthousiaste et pas assez alarmiste.Aussi le Directeur Administratif et Financer s'attend à ce que les revenus du prochain trimestre (qui est généralement le plus florissant de l'année) soientà ceux de l'année dernière.. En effet, l'année dernière, Apple avait raté le coche de Noël faute d' iPhone 14 Pro en quantités suffisantes et de MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 (coincés dans les chaines de production de Qanta).Les analystes ciblent sur un, ce qui représenterait tout de même un retour à la croissance d'une année sur l'autre, avec une hausse de 5 %. Comme elle le fait depuis 2019 et la crise de l'iPhone, Apple n'a communiqué aucun chiffre.Enfin du côté de la bourse,(on pourrait aussi se dire qu'ils ne comptent plus vraiment sur les Mac pour faire la différence et que seul l'iPhone et les Services l'emportent...). A 11h et hors marché, le titres semblait en hausse de 3,60%. D'ailleurs les bourses semblent également rassurées et les indices continuent de rester dans le vert.