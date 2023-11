Apple se prépare officiellement aux App Store alternatifs en Europe !

Des App Store tiers européens à partir de 2024 ?

la société s'attend à apporter d'autres changements commerciaux à l'avenir, y compris à la suite d'initiatives législatives ayant un impact sur l'App Store …/… comme la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne ("UE"), que la société est tenue de respecter d'ici mars 2024

les changements futurs pourraient également affecter ce que la Société facture aux développeurs pour l'accès à ses plates-formes, la façon dont elle gère la distribution des applications en dehors de l'App Store …/… et comment et dans quelle mesure elle permet aux développeurs de communiquer avec les consommateurs au sein de l'App Store concernant les mécanismes d'achat alternatifs

DMA, DSA : les nouvelles lois européennes

Ainsi, les derniers dépôts financiers montrent que Cupertino s'attend à être. Suite à l'adoption de la loi sur les marchés numériques, l'Union européenne entendMême si elle est farouchement opposée à cette décision, invoquant des questions de sécurité, elle s'attend désormais à l’inévitable.Dans le formulaire 10-K, se trouve. Elle indique en effet :Avant de rajouter quelques lignes plus loin :Pour rappel,. Ces lois visent à protéger les internautes européens de laMais ils entendent aussiles réseaux sociaux, les sites d'e-commerce et les moteurs de recherche àvis-à-vis des risques associés à leurs services. Ils entendent ainsila désinformation et les opérations de propagande, la création de filtres, le renforcement des discriminations et des violences sexistes, ou encore les risques néfastes sur la santé mentale des enfants.En pratique,Lepermettrait aux clients de télécharger des applications sans avoir besoin d'utiliser l'App Store, ce qui signifierait que les développeurs n'auraient pas à payer les frais de 15 à 30 % d'Apple.