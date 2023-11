App Store Awards 2023 ! Quelles sont les meilleures apps pour Apple ?

40 apps en live

Nous sommes enthousiasmés par le travail des finalistes des App Store Awards qui aident les utilisateurs du monde entier à explorer leurs intérêts pour le dessin, le design, le montage vidéo, l'éducation, la musique, la gestion du temps, l'entraînement, la randonnée, les jeux, et bien plus encore. Ces finalistes sont tous incroyablement talentueux et ont fait d'énormes efforts pour créer ces excellentes applications et jeux. Nous sommes inspirés par leurs réalisations et nous sommes impatients d'annoncer les gagnants des App Store Awards plus tard ce mois-ci.

La liste des finalistes !

Pour cette édition 2023, elle a sélectionné près de. Ce qui est sensiblement identique à l’an passé. Pour l’occasion c’est Phil Schiller, Apple Fellow de son rang, qui prend la parole !Parmi les finalistes, on notera tout spécialement Photomator sur Mac qu'on utilise régulièrement pour améliorer nos photos et qui est très pratique au quotidien. Pour les enfants, le jeu Pok Pok Playroom est vraiment un incontournable en terme d'éveil (à utiliser sous surveillance et avec eux, c'est plus mignon). Enfin, Duolingo : Cours de langue est vraiment idéal pour faire passer les trajets de manière ludique, vérifier ses connaissances ou aider son ado pour certaines langues ! Pour les plus grands on sait que certains à la rédac sont fans de Vampire Survivors - iPhone App of the Year - AllTrails Rando Sentiers Carte - iPad App of the Year - Concepts - Mac App of the Year - Linearity Curve (Vectornator) - Apple TV App of the Year - Bugsnax - Apple Watch App of the Year - Planny • Agenda journalier - iPhone Game of the Year - Afterplace - iPad Game of the Year - Lost in Play - Mac Game of the Year - ELEX II - Apple Arcade Game of the Year - Cityscapes: Sim Builder