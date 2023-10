Le développeur de Genshin Impact aurait discrètement tenté de frauder l'App Store

Image @ Tim Cook / X

Des relations a priori très amicales

Mais une petite volonté de frauder...

du Paradis

Et ce, même si les relations entre les deux semblent -a priori- des plus amicales entre les nombreuses récompenses, mises en avant, articles flatteurs, visite de Tim Cook avec photo souvenir. Ou encore la présence du développeur lors du lancement de l' iPhone 15 Les dernières tentatives de miHoYo auraient eu lieu en août dernier via son forum officiel où les utilisateurs auraient eu un accès exclusif à des promotions et certains achats exclusifs. Certes, miHoYo n'a pas eu la mauvaise idée de le faire ouvertement comme Epic Games, ce qui lui aurait très certainement valut de se voir exclurede l'App Store.Pour ce faire, le développeur aurait été plutôt. Apparemment,. Cupertino aurait eu rapidement vent de cette pratique et aurait banni l'application en question.Mais le 30 août, miHoYo a dévoilé, le tout sans publicité mais avec des messages laconiques via Weibo.Ce comportement n'aurait pas toutefois remis en cause la participation de miHoYo à Rêvélation...