iPhone 15 : les coques FineWoven colorent-elles les chargeurs MagSafe ? [sondage]

Une flambée des retours négatifs

Où est passé la qualité Apple ?

comme le bon vin

peuvent avoir un aspect différent et montrer de l'usure au fil du temps à mesure que les fibres sont comprimées avec une utilisation normale

Ce boîtier de haute qualité est conçu pour protéger durablement votre iPhone. Le matériau en tissage fin peut présenter des traces d’usure au fil du temps. De légères empreintes apparaîtront au contact des accessoires MagSafe. Si cela vous préoccupe, nous vous conseillons d’utiliser une coque en silicone ou une coque transparente pour iPhone 15 Pro Max

comme toutes les coques conçues par Apple, celle-ci a été soumise à des milliers d’heures de test lors de la conception et de la fabrication

Cette année, Apple a laissé tomber le cuir pour un composant d'origine non animale mais. De nombreux utilisateurs déplorent des traces plus rapides et marquées après quelques jours d'utilisation.Face aux nombreux retours négatifs,recensant quelques pistes pour répondre aux questions des clients, notamment sur lades accessoires FineWoven.Mais un utilisateur a constaté un autre souci avec sa coque (couleur mûre) et son chargeur MagSafe Belkin.Pour autant, si nous n'avons pas constaté ce désagrément sur nos propres accessoires, peut-être en avez-vous été victime ?Dès leur sortie, Apple avait pris les devants en annonçant sur son site web concernant les nouvelles coques en tissage fin pouvaient laisser apparaîtreEtablissant un parallèle avec leurs homologues en cuir,, quiDans le descriptif du produit sur l’Apple Store, on peut lire :Histoire de, elle précise toutefois :. Néanmoins elle n'exclut pas le risque de la trace laissée par un appui régulier au même endroit, surtout pour ceux qui rechargent régulièrement leur iPhone avec un chargeur MagSafe...