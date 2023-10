iPhone 15 Pro : on a testé la charge rapide ! Quelle puissance pour en profiter ?

Charge rapide de l'iPhone 15 Pro Max : matériel utilisé

Le câble Baseus est moins précis dans les variations

Charge rapide / pour quoi faire ?

La charge rapide stagne chez Apple

Réglages

Batterie

Etat de santé de la batterie et recharge

Optimisation de la recharge

Quels chargeurs pour profiter de la charge rapide ?

Des câbles USB-C ou Thunderbolt.

Pour tester la charge rapide sur cette génération, nous avons utilisé: un multimètre USB-C TC64, un câble Baseus affichant la puissance sur un écran intégré et une bonne vielle batterie affichant la puissance délivrée sur chaque port, afin de vérifier que nous obtenions bien des résultats homogènes.Il arrive parfois d'avoir oublié de charger son smartphone, et de devoir faire le plein le plus rapidement possible avant de quitter le domicile, espérant engranger un maximum d'énergie en quelques minutes. Ainsi,, et les constructeurs d'appareils Android s'en emparent volontiers afin d'afficher des chiffres attractifs. Le champion actuel étant Xiaomi avec sa démonstration à 200W en filaire et 120W en sans fil, sans que cela ne détériore trop rapidement la batterie selon le constructeur.Chez Apple, l'évolution est très contenue avec, et encore, à condition d'utiliser un chargeur certifié MagSafe (7,5W max sinon).Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, cette année encore, maintenant les 26W jusqu'à 50% de batterie, puis réduisant progressivement la voilure jusqu'à atteindre environ 5W une fois la batterie presque pleine.Attention, en fonction de la température, l'iPhone pour réduire la puissance de charge.Nous avons bien entendu. Ce paramètre se trouve dans les, section, puiset. Une nouvelle option est d'ailleurs disponible uniquement sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro permettant de limiter la recharge à 80% afin d'améliorer sa durée de vie (une option que l'on retrouve sur certains modèles Android et sur les véhicules électriques). Il est également désormais possible de consulter le nombre de cycles de charge , toujours uniquement pour les iPhone 15.Au final,, 1 heure et 2 minutes pour 80%, et un tout petit peu moins de 2 heures pour atteindre les 100%. En cas d'urgence,à condition que la santé de la batterie soit préservée, bien entendu.A titre personnel, j'apprécie tout particulièrement la gamme de chargeurs Anker GaN qui propose de nombreux modèles permettant de répondre à la plupart des besoins,(suffisant pour la charge rapide d'un iPhone 15 ou iPhone 15 Pro (avec Power Delivery 3.1, permettant la charge rapide sur les MacBook Pro 16 pouces via le câble MagSafe 3). Les utilisateurs d'un MacBook Air M2 d'entrée de gamme ou ceux disposant du chargeur Apple double USB-C 35WLa firme propose également des câbles USB-C vers USB-C avec des gaines et connecteurs exploitant un mélange de matériaux d’origine végétale pour réduire l’utilisation de plastique à base de pétrole,(le constructeur annonce que ses câbles supportent 20 000 pliages soit autant que ses modèles traditionnels).Le câble fourni par Apple avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est un câble de charge avec des débits limités à l'USB 2.0 (comme les câbles Anker ci-dessus)., il vous faudra un modèle adéquat, comme ceux ci-dessous. Un peu plus coûteux mais encore plus polyvalents puisqu'offrant des débits atteignant les 40 Gb/s, les câbles Thunderbolt 4 de Cable Matters pourront également être envisagés.