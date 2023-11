Le Nothing Phone (Android) affiche des bulles bleues pour ses messages

Des bulles bleues comme l'iPhone !

Get The Message

Digne de MacGyver !

Nothing Chats

Je travaille en supposant que Tim Cook va regarder cette vidéo.../... il n'en sera pas satisfait, il le dira au sein de l'entreprise

Pour un certain nombre d'utilisateurs, et même si les SMS sont en voie de disparition,Google s'est d'ailleurs emparé du phénomème dans le cadre de sa campagnepour forcer Apple à adopter le protocole RCS (pour).Mais dans cette querelle, il semble que Nothing ait décidé d'en profiter :Ce dont elle ne se cache pas, puisqu'elle l'a annoncé haut et fort surX.En pratique,. En effet, Nothing est tout simplement passée par un prestataire de services, mais elle ne s'en cache pas du tout. La compatibilité entre son application de messagerie -- et iMessage repose sur l'entreprise Sunbird (pour le moment, il ne s'agit que d'une messagerie qui est compatible avec l'ensemble des plateformes).qui se connectent à distance à l'application, et qui servent de relais entre les utilisateurs de Nothing Chats et les propriétaire d'un iPhone qui passe par iMessage. Alors il est possible que cela puisse bien contrarier quelques personnes chez Apple.Pour le moment Cupertino n'a pas encore émis de commentaires mais Carl Pei s'attend à une petite réaction du CEO., a-t-il précisé lors du lancement.