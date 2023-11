iMessage et RCS : les bulles bleues et vertes, ce n'est pas fini !

Bulles bleues versus bulles vertes !

Du RCS au menu d'iOS 18

travailler avec Apple pour implémenter cela sur iOS d'une manière qui fonctionne bien pour tout le monde

travailler avec tous les membres de l'Association GSM pour ajouter un chiffrage fort à la spécification RCS

la meilleure et la plus sûre expérience de messagerie pour les utilisateurs d'Apple

En effet, à la question qui a stigmatisé la vaste campagne de Google pour faire plier Apple, cette dernière a apporté une réponse ferme !. Ouf, Google va pouvoir continuer à taper du pied et se moquer dans des pubs ! Mais sur un terrain plus problématique, cela ne va pas arranger le malaise et les formes de discriminations entre les jeunes utilisateurs.A nos confrères américains,. En effet, même le protocole RCS présente certains avantages, il ne prend pas en charge le chiffrage de bout en bout comme la messagerie d'Apple. Google a bien créé une extension RCS avec un chiffrement de bout en bout pour Google Messages, mais Apple ne va prendre pas en charge ce système (pour conserver le sien).Malgré tout,-surtout dans les chats de groupes et pour envoyer des photos ou des vidéos de meilleure qualité des photos et des vidéos.(Apple pourra revenir dessus à la WWDC 2024). D'ores et déjà, Google se félicite de la décision, et dit sa hâte de. Bien que la firme n'a pas encore fourni de détails sur la mise en pratique de l'intégration, elle a déclaré qu'elle voulait. Car elle le maintient, les iMessages sont