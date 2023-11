Apple met en pause le développement d’iOS, iPadOS et macOS

Une suspension pour la bonne cause !

Merci Craig ?

En effet, d'après le très bien informé Mark Gurman -dont la qualité des sources n'est plus à démontrer-,. Le but est de maintenir la qualité des programmes, qui tend à pâtir avec les dernières moutures (cachez votre joie dans les commentaires...). Aussi, plutôt que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, les ingénieurs auraient pour mission deA priori, le mois dernier, Cupertino aurait, curieusement dénommée M1. Les futurs iOS 18 et iPadOS 18 seraient surnommés Crystal, watchOS 11 Moonstone et macOS 15 se verrait affubler de Glow. Mais la firme entendrait(M2, donc) de leur développement, de même que les mises à jours des OS actuels (a priori on s’arrêterait à iOS 17.3 pour l’iPhone).Cette décision concernerait également les, le système du Vision Pro, qui devrait être attendu au début de l’année prochaine. À ce stade, il est peu probable que cela impacte la sortie du produit et les versions grand public.À cette époque, lea cherché à renforcer le, afin de trouver un juste équilibre entre l’ajout de nouvelles fonctionnalités et un fonctionnement globalement satisfaisant.Mais cela a impliqué de nombreuses procédures voire le report de plusieurs fonctionnalités inédites de l'iPhone jusqu'à l'année suivante, afin d’éviter trop de bugs. Malheureusement, l’accent a été ensuite mis sur l’ajout de nouveautés au détriment de la stabilité de l’ensemble... Pour le moment, la firme s'est refusée à tout commentaire sur le sujet...