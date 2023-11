Apple va adopter le format RCS pour les iMessages en 2024 !

Contrainte et forcée ?

l'année prochaine

Plus tard l'année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du RCS Universal Profile, la norme actuellement publiée par l'Association GSM. Nous pensons que le RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport aux SMS ou aux MMS. Cela fonctionnera avec iMessage, qui continuera d'être la meilleure et la plus sûre expérience de messagerie pour les utilisateurs d'Apple.

Quels changements ?

Rappel des batailles précédentes !

une mise à jour logicielle. On sent toutefois une grosse(qui considèrent qu'iMessage doit être soumis au DMA ) et(il va falloir d'ailleurs penser pour elles à se recycler en matière de boutades, mais on leur fait confiance là dessus).Quoiqu'il en soit,doivent quand même y être pour quelque chose ! En effet, même si Apple se défend d'être un Gatekeeper, même si elle estime que le nombre d'utilisateurs en Europe est deça des seuils et même si elle a fait appel,Dans une déclaration à nos confrères américains,(tout du moins sa déclaration).La norme RCS va apporter de: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, ou encore les images et les vidéos de haute qualité (enfin)... Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi.Pour autant(pas question, dit Apple, de renoncer à la sécurité d'iMessage). L’adoption du RCS ne devrait impacter que les SMS envoyés et reçus vers / de un Android et existera séparément d'iMessage lorsqu'il sera disponible. Y aura-t-il une seule application qui prendra en charge les deux systèmes (comme les anciennes apps multiplateformes) ou deux applications différentes ?. Profitant des 30 ans du SMS, elle en avait profité pour les tacler un brin, les accusant d’être restés dans leur passé (dans les années 90 donc) et de ne pas avoir évolué avec leur temps.. La situation trouve une parfaite illustration avec les bulles vertes/bleues entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android.Mais, contrairement à Google, Cupertino a en effet choisi d’intégrer ces dernières directement dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la Pomme, et n'entendait pas bouger d'un iota. Tout du moins, jusqu'à aujourd'hui.