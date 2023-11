NordVPN est encore à 2,99€/mois mais ne tardez pas !

NordVPN 2 ans + 3 mois offerts : 2,99€/mois soit -69% pour un abonnement de 2 ans

Un VPN européen transparent

Au cours de cette période, les examinateurs n’ont vu aucun signe indiquant que nous avions violé de quelque manière que ce soit nos promesses d’absence de registres d’activité. Tout comme le dernier audit (et le précédent), ces résultats soulignent l’engagement inébranlable de NordVPN envers la confidentialité de ses utilisateurs.

Protection Anti-menaces

Un nouveau réseau "mesh"

Un VPN, utile pour de nombreux usages

Ne ratez pas cette offre de rentrée !

NordVPN 2 ans + 3 mois offerts : 2,99€/mois soit -69% pour un abonnement de 2 ans

Si vous avez besoin d'un bon VPN, il serait dommage de passer à côté de l'offre du moment : pour le Black Friday,, ce qui donne :, cette petite pépite européenne s'est imposée aujourd'hui comme leader des VPN dans le monde entier.NordVPN s'est également entourée d'une belle crédibilité, non seulement pour la. Un récent rapport confirme d'ailleurs les engagement du groupe sur sa politique de non-enregistrement des données.Si vous utilisezles risques de se faire pirater ses mots de passe, données de connexions etc. dont bien réels. Un VPN permet de s'isoler du réseau et également d'anonymiser ses connexions aux sites que vous consulter.Parmi les nouveautés de NordVPN, l'utilitaire offre une: logiciels malveillants, traqueurs, etc. Les fichiers sont analysés avant téléchargements, qui sont bloqués avant-même d'arriver sur le Mac.NordVPN agit égalementet en chiffrant vos données. Cela permet aux sites malveillants et à certains publicitaires peu scrupuleux, d'éviter de vous profiler sans votre consentement.Enfin,recouvrant les contenus. Le programme est même capable de détecter les bandeaux qui cachent des virus, traqueurs et autres chevaux de Troie et bloquent leur chargement avant-même leur arrivée sur votre Mac. Parfois, ces dernières se cachent même dans votre podcast ou votre chanson préférée.Depuis l'été 2022,. Il est par exemple possible de créer des connexions chiffrées avec vos appareils ou ceux de votre famille ou réseau professionnels, sans passer par les serveurs de NordVPN.L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser, afin de maximiser votre anonymat en ligne. Cela fonctionne évidemment dans tous les pays et suivant un grand nombre de fonctionnalités configurables directement dans l'appmais ce système vous permet réellement d'utiliser une IP locale et indétectable pour les serveurs (streaming, TV etc.) A noter que chaque utilisateur peut ajouter 10 appareils personnels à son réseau Mesh et s’associer à 50 autres appareils.On sait tous qu'un VPN permet d'abord de, bref un VPN reste un outil incontournable, que ce soit sur Mac ou sur iPhone/iPad.Mais son usage va bien au delà ! Saviez-vous par exemple qu'il permet d'obtenir, d'en passant sur une IP locale, devia la RTBF ou encore de, comme le tout nouveau Marvel – Docteur Stranger.... Allez, dernière astuce pour la route, vous pouvez avoir accès aux(en passant par la Turquie)Depuis quelques semaines, NordVPN, ce qui facilite largement l'accès à certains services. Le service est évidemment payant, mais idéal pour certains professionnels ou éviter certains blocage.