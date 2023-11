L'iPhone 14 à 220€ de moins que l'iPhone 15 !

L'iPhone 14 à 749€

22€ moins cher qu'un iPhone 15

Test de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus

Le prix de l'iPhone 14 et de l'iPhone 15 chez les revendeurs

Malgré l'arrivée des iPhone 15 , l' iPhone 14 reste un smartphone proposant des prestations de haut vol, et son rapport qualité/prix est particulièrement intéressant,L'iPhone 14 vous permettra de profiter de photos et vidéos de très bonne qualité, qu'il sera très souvent impossible de différencier de celles prises acec un iPhone 15, et l'importante économie réalisée permettra d'acquérir une coque afin de protéger votre appareil sans grever davantage le budget.Si vous avez déjà des accessoires en Lighting, que le passage au port USB-C et les quelques progrès en photo ne vous semblent pas valoir la différence de prix,L'appareil est vendu et expédié par Amazon et les retours sont possibles jusqu'au 31 janvier 2024.Retrouvez notre test détaillé des iPhone 14 et iPhone 14 Plus en vidéo :