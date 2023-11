Les ministres français sont priés d'utiliser Olvid (bye bye WhatsApp, Signal et Telegram)

WhatsApp, Signal et Telegram, jugés pas assez sûrs

en remplacement des autres messageries instantanées afin de renforcer la sécurité des échanges

les principales applications de messagerie instantanée grand public occupent une place grandissante dans nos communications du quotidien. Toutefois, ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité et ne permettent ainsi pas d'assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leur intermédiaire.

Olvid, seule messagerie instantanée certifiée par l’Anssi

8 décembre 2023 au plus tard [[pour remplacer] toute autre messagerie instantanée déployée hors d’une maîtrise publique

une prise de conscience en matière de cybersécurité, mais aussi une avancée vers une plus grande souveraineté française

C'est dans une circulaire datant de ce mercredi 29 novembre (émanant des services de la première ministre) que les membres du gouvernement et des cabinets ministériels ont appris la nouvelle.Il est en effet indiqué queEn pratique, une deadline est fixée au. En pratique, les membres du gouvernement ne devront plus avoir d'autre messagerie que, ou encore Olvid.Pour elle, l’intégration de cette solution constitue non seulementCréée en 2019 par deux experts français en cybersécurité, elle se présente comme l’app de messagerie instantanée la plus sécurisée au monde.Elle ne propose(cela évite de retrouver le contact de certaines personnes que l'on souhaiterait oublier ou vice-versa) et elle est censée permettre une sécurisation maximale des conversations. Comme il est d'usage, les messages sont naturellement, tout comme les métadonnées.