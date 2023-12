Olvid, le "WhatsApp" de Matignon, utilise les serveurs d'Amazon !

Olvid utilise les serveurs AWS

Olvid ne crée aucun annuaire centralisé de ses utilisateurs, ne collecte pas leurs adresses IP, ni leurs données de connexion, et tout est chiffré de bout en bout avec des algorithmes de chiffrement du plus haut niveau de sécurité

le fait qu'il s'agisse de serveurs d'AWS n'est pas important en termes de sécurité, car il s'agit de données chiffrées d'un niveau secret défense. Dire que ce chiffrement pourrait un jour être percé relève du conspirationnisme, car si c'était le cas, il n'y aura plus rien de sécurisé sur internet, ni transaction financière, ni aucune autre

OLVID, SEULE MESSAGERIE INSTANTANÉE CERTIFIÉE PAR L’ANSSI

8 décembre 2023 au plus tard [pour remplacer] toute autre messagerie instantanée déployée hors d’une maîtrise publique

les téléphones des cabinets fournis par l'État, et lorsqu'il s'agit d'une communication entre ministres et cabinets

continuer à être utilisées pour les échanges avec les personnes extérieures au gouvernement

une prise de conscience en matière de cybersécurité, mais aussi une avancée vers une plus grande souveraineté française

Olvid Olvid Télécharger

En effet,. La nouvelle passe difficilement pour la messagerie française Olvid, imposée aux ministres par Elisabeth Borne. En effet à cause de cette utilisation d'AWS, l’application et les données qu’elle détient, seraient soumises aux lois américaines qui permettent aux autorités de demander des données sensibles.Le PDG d'Olvid, Thomas Baignères, s'est voulu immédiatement rassurant. Ce dernier indique ainsi qu’Il a même rajouté queIls avaient jusqu’au(bye bye WhatsApp, Signal et Telegram)En pratique, les membres du gouvernement ne doivent plus avoir d'autre messagerie que Tchap, l'application sécurisée développée il y a trois ans pour les fonctionnaires français, ou encore Olvid. Le tout devant se faire avec. Mais les messageries comme WhatsApp, Signal ou encore Telegram pourrontPour Elisabeth Borne, l’intégration de cette solution constitue non seulementCréée en 2019 par deux experts français en cybersécurité, elle se présente comme l’app de messagerie instantanée la plus sécurisée au monde.