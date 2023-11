Votre iPhone 15 Pro Max est peut-être un faux !

Des faux plus vrais que nature

Nous vous avions parlé récemment de ce britannique qui avait reçu une contrefaçon sans Adnroid à la place d'un iPhone 15 Pro Max . La chaine YouTube iPhone Repair Guru a vouluNotons en préambule que les contrefaçons d'iPhone ne sont pas nouvelles, elles pullulent depuis de nombreuses années (comme pour tous les produits ayant un succès commercial certain, dont les AirPods), mais que les faussaires ont fait d'énormes progrès afin de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Evidemment,, et qui pourraient bien se faire berner.Dès le déballage,, surtout si vous n'avez pas le modèle original pour faire la comapraison, ou si vous n'avez jamais eu d'iPhone équivalent en main. La boîte est très proche de celle que vous recevriez de la part d'Apple (premier indice, l e logo n'apparait pas sous le faisceau d'une lampe UV ), le châssis possède bien les bords arrondis, une finition qui pourrait ses faire passer pour du titane, le bouton Action est bien là (et fonctionne !), tout comme la Dynamic Island et le port USB-C. En main, le poids de l'appareil semble également similaire etBien entendu,, avec unau bas de l'écran, des caméras nettement moins convaincantes, ou encore l'absence de MagSafe et de charge sans fil. Toutefois, les faussaires poussent le bouchon assez loin avec un numéro de série qui correspond bien à un iPhone, tout comme le numéro IMEI. Bref, il y a tout de même de quoi se faire avoir si l'on débute sur iOS et que l'on ne possède pas de points de comparaison.Si vous ne pouvez pas vous rendre en Apple Store ou chez un revendeur agréé, la meilleure façon d'être presque certain de recevoir un iPhone original reste de(et là se sont souvent les services de livraisons qui sont en cause).