Pour Apple, vos portraits sont mieux réussis avec un iPhone 15 Pro

Flou ou pas flou ? Telle est la question !

Davantage de fonctions dans le mode Portrait avec l'iPhone 15 Pro

En effet, l' iPhone 15 (Portrait intelligent en VF). Dans une vidéo d'une minute et 49 secondes, Apple nous montre deux artistes se disputant sur la couverture de leur prochain album pour savoir sur lequel des deux se fera la mise au point !Grâce au mode Portrait intelligent, l'iPhone identifie quand il y a une personne, un animal ou un objet sur la photo afin que les utilisateurs puissent la transformer en photo de portrait.Ainsi si deux personnes se trouvent dans le champs, on peut toucher l’écran pour(via le cadre jaune). Cette manipulation se faitSi deux personnes sont dans le champs, on peut toucher l’écran pour déplacer la mise au point de l'un à l’autre, et ce, même après la prise de vue.Désormais on peutaprès coup sur une photo, notamment pour la modifier, de moduler le fond ou carrément de le supprimer. Mais attention, l'inverse n'est pas possible !Et ça c'est vraiment bien quand on a un sujet récalcitrant ou en déplacement, cela fonctionne pour les humains ou les animaux. Enfin si vous êtes trop loin,en fonction de ses préférences, il suffira de se rendre dans l'application Photo et de cliquer suren haut à droite pour la transformer en mini studio photo. En bas de l'écran, on voit apparaitre. Notons que la distance au niveau du background n'est plus un souci.