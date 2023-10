Les chargeurs de BMW détruiraient la puce NFC des iPhone 15 Pro !

La NFC de l'iPhone 15 Pro détruite par la charge sans-fil de BMW ?!

Impossible de configurer Apple Pay

Nouvel iPhone 15 Pro depuis le 9/22. Restauré à partir de la sauvegarde iCloud. Tout a bien fonctionné le premier jour. Aujourd'hui, j'ai reçu un message contextuel indiquant "Apple Pay Issue". Je ne peux plus accéder à rien de mon Wallet : Apple Cash, Apple Card, clé numérique de voiture, cartes de crédit. Il ne me laisse pas non plus les rajouter. Une réinstallation d'iOS 17.0.2 connectée au MacBook Pro n'a rien corrigé. J'ai fait une restauration d'usine, ça n'a pas fonctionné. On dirait que je vais aller au Genius Bar pour un échange. Quelqu'un d'autre voit ce problème ?

Je voyage et j'ai reçu une toute nouvelle voiture de location BMW X5 et j'ai commis l'erreur de mettre mon 15 Pro sur le chargeur sans fil et en quelques minutes, il s'est complètement verrouillé. Maintenant, j'obtiens un écran blanc qui tente de récupérer des données et je ne peux même pas réinitialiser le téléphone sans qu'il se fige au cours du processus.



Loin de l'Apple Store et coincé !

Même problème ici. BMW 2022 avec chargeur sans-fil. J'ai posé mon iPhone 15 pro d'une semaine sur le chargeur et lorsque je l'ai retiré, l'écran est devenu blanc et j'ai dû attendre environ une heure pour qu'il redémarre. Le message parlait de restauration d'urgence. Ensuite, Apple Pay a cessé de fonctionner. Hier, j'ai reçu un remplacement d'Apple car ils n'étaient pas en mesure de résoudre ce problème. La Genius Bar d'Apple a déclaré que "l'inspecteur de ressources mobiles (Diagnostics) a effectué des diagnostics qui ont déterminé des problèmes avec le capteur Apple Pay".

L'avis de Mac4ever

Après les problèmes de fragilité et de surchauffe,(au sens propre) par certains chargeurs sans-fil de voiture !C'estqui relate une succession de cas sur son forum mais aussi sur Twitter : des propriétaires de BMW ont vu l'appareil devenusD'après nos confrères,: après une recharge prolongée sur le pad intégré à la voiture, les iPhone afficherait un message d'erreurD'autres semblent avoir encore moins de chance,, car selon les témoignages,Attention tout de même à ne pas tirer de conclusions trop vite :, mais la concomitance des témoignages intrigue. Il serait également intéressant de savoir si d'autres chargeurs sans-fil du marché sont concernés.. N'hésitez pas à nous apporter votre témoignage dans les commentaires, surtout si vous avez un véhicule de cette marque et l'un des derniers iPhone !En effet, avec la combinaison de programmes comme Waze ou Google Maps et avec la charge sans-fil, les appareils sont brûlants et dépassent allègrement les 50 degrés.Mais les puces électroniques, même de façon continue. Chez BMW, la charge sans-fil est combinée avec CarKey, le système d'Apple qui permet de démarrer la voiture via la NFC et l'UWB. Encore très peu de constructeurs prennent en charge cette norme pour le moment.De notre côté,(mais pas encore sur une BMW). En revanche, ça chauffe, on a mesuré aA côté, l'iPhone 14 Pro Max ne dépassaient pas les 44 degrés...