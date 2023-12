Des soucis de production au niveau des écrans des iPhone 15 et 15 Plus

des fuites de lumières dans le Plus

Malgré des investissements R&D conséquents, la firme chinoise connaîtrait toujours. Précisons que les difficultés datent depuis un certain temps. Après avoir reçu l’approbation sous conditions de la part d’Apple en mars 2023 pour les panneaux OLED de l’ iPhone 15 et l’ iPhone 15 Plus , le fournisseur n'a pas obtenu l'approbation définitive en septembre et Apple avait fini par abandonner une partie de la commande. Le problème résidait au niveau de la dynamic island et de la découpe pour le TrueDepth et Face ID, des difficultés accrues avec l’écran plus grand de l’iPhone 15 Plus.D’après les premières spéculations, BOE aurait pu fournir environ 5 millions de panneaux d' iPhone 15 en 2023. Cependant, en raison de retards et de faibles taux de rendement, le volume a été réduit à seulement 2 à 3 millions de panneaux.. De ce fait, et avec un taux de rendement encore estimé à environ 30 % seulement, BOE devrait perdre ce contrat et ne pas être en capacité de produire des dalles de l’iPhone 15 Plus.Le malheur des uns faisant le bonheur de Samsung, c'est en effet le sud-coréen qui devrait récupérer cette part. Notons queet détenait une part de marché de 91 % dans ce type de panneaux de juin à août 2023.