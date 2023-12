Il n’y aurait pas assez d'utilisateurs en Europe pour soumettre iMessage au DMA

Pas assez populaire, mon fils !

contesté le régulateur de la concurrence de l'UE qui a étiqueté ces services comme des services de plate-forme de base en vertu de la DMA

Des iMessages bientôt compatibles avec le RCS !

La question revient à nouveau dans l’actualité avec. Et, pour une fois ce n’est pas Mark Gurman mais un autre de ses collègues qui aurait récupéré quelques informations.).En effet, depuis le début du mois de septembre,afin de déterminer si ces services doivent ou non se conformer au nouveau règlement DMA. Jusqu’à présent, les deux firmes ont en effetMais pour en arriver là, il aura fallu au enquêteurs d'obteniret quelques réponses précises sur les besoins particuliers ou l'intégration d'iMessage au sein de l'écosystème et des revenus d'Apple. Pour le moment, l'Mais il semble en tout cas que les efforts de Cupertino n'aient pas été totalement vains. En effet, la firme californienne estimait qu'elle n'était pas concernée par l'interopérabilité , les critères légaux n’étant pas remplis. Cela confirmerait également que le nombre d’utilisateurs actifs d’iPhone en Europe est bien largement en deçà de celui de smartphones Android.(Rich Communication Services). La fonctionnalité sera lancée via une mise à jour logicielle. On sent toutefois une grosse pression des régulateurs de l’UE (qui considèrent qu'iMessage doit être soumis au DMA) et des firmes concurrentes comme Google et Samsung (il va falloir d'ailleurs penser pour elles à se recycler en matière de boutades, mais on leur fait confiance là dessus).En effet, même si Apple se défend d'être un Gatekeeper, même si elle estime que le nombre d'utilisateurs en Europe est deça des seuils et même si elle a fait appel, elle est forcée d'appliquer les nouvelles directives !