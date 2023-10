Interopérabilité de Messages ? Apple devrait être fixée sur son sort début 2024

contesté le régulateur de la concurrence de l'UE qui a étiqueté ces services comme des services de plate-forme de base en vertu de la DMA

Décidément les petites bulles bleues d'Apple ne finissent pas de faire parler d'elles aujourd'hui. Après l' insolite vidéo de Samsung , c'est dans un registre un peu plus sérieux qu'elles reviennent sur le devant de la scène. En effet,, contrairement à WhatsApp qui doit plancher sur l'interopérabilité D'après, dès le début du mois de septembre, la Commission européenne aurait ouvert une enquête sur Apple (iMessage) et Microsoft (Bing, Edge et Microsoft Advertising) afin de déterminer si ces services doivent ou non se conformer au nouveau règlement DMA. Les deux firmes ont en effet. Pour cela, il faut obtenir la taille de la base d'utilisateurs d'iMessage d'Apple, si les utilisateurs professionnels comptent sur iMessage pour des besoins particuliers et comment iMessage s'intègre dans l'ensemble de l'activité d'Apple.D'après Reuters, la Commission européenne espère conclure son évaluation. Apple connaitrait ainsi son sort en début d'année prochaine et devrait savoir si elle doit se mettre à l'interopérabilité ou non.Au total 22 plateformes clé appartenant à ces six entités : quatre réseaux sociaux (), deux messageries instantanées (WhatsApp et Messenger), trois systèmes d'exploitation (), un moteur de recherche (), deux navigateurs (La liste comprend également six services d'intermédiation :, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace,et Meta Marketplace. Notons que le site de partage de vidéos Youtube ainsi que les services publicitaires de Google, Amazon et Meta sont également désignés.. En effet, la firme californienne sous-entendait qu’elle ne s'estimait pas concernée par l'interopérabilité . Elle affirmait qu'iMessage ne serait pas assez important pour être classé comme un service soumis au DMA. Elle bénéficie donc d'un sursis et ce point est en cours de vérification par la Commission Européenne, qui étudie aussi trois services de Microsoft (Edge, Bing et Microsoft Advertising).