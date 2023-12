Un mode mains libres pour l'App Documents qui se prépare pour le Vision Pro

Un mode mains libres pour Documents de Readdle

Readdle prépare l'avenir et évoque le Vision Pro

Le mode Air Gestures au sein de Documents ne consiste pas seulement à ajouter une fonctionnalité ; il s'agit de s'aligner sur le paysage évolutif de la technologie centrée sur l'utilisateur et sans contact. Cette évolution est parallèle à l'orientation observée dans d'autres produits innovants comme Apple Vision Pro et l'Apple Watch Series 9, soulignant notre engagement en faveur d'une technologie intuitive et accessible.



Le contrôle gestuel est de plus en plus courant dans diverses technologies, des interfaces automobiles aux appareils domestiques intelligents. Reconnaissant ce changement, Air Gestures au sein de Documents exploite la simplicité et l’intuitivité des gestes de la main, les transformant en outils puissants d’interaction numérique.



En créant Air Gestures pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, nous nous sommes concentrés sur la création d'une expérience à la fois utile et agréable. L’objectif n’est pas de repenser la façon dont nous devrions interagir avec nos appareils, mais d’offrir un moyen supplémentaire et pratique d’interagir avec le contenu numérique.



Avec Air Gestures, nous ne suivons pas seulement la tendance de la technologie sans contact ; nous l’adoptons. Cette fonctionnalité témoigne de notre engagement à créer une technologie à la fois innovante et adaptée aux besoins de nos utilisateurs.



Pour permettre cette expérience intuitive, nous devrons accéder à la caméra frontale de votre appareil. Rassurez-vous, tous les traitements de reconnaissance gestuelle sont effectués localement sur votre appareil, garantissant ainsi la protection de votre vie privée.



Alors que nous entrons dans un avenir où la technologie est plus intuitive et intégrée de manière transparente dans nos vies, nous vous invitons à découvrir Air Gestures par vous-même.

Documents: Gérer vos fichiers
Readdle Technologies Limited

Le gestionnaire de fichiers polyvalent de Readdle passe aujourd'hui en version 8.10.0. Le gros morceau de cette mise à jour est l'ajout du contrôle des vidéos en mode mains libres.uniquement avec des gestes de la mains qui seront captés par le systèmes TrueDepth des iPhon e et iPad dotés de Face ID., mais également d'avancer ou de reculer au sein de la lecture en faisant des gestes avec deux doigts levés vers la gauche ou la droite.Cette nouvelle fonction peut sembler un peu gadget, mais permet tout de même de contrôler les vidéos dans certaines situations où les gestes seront plus pratiques que de toucher l'écran, et surtout à l'éditeurqui utilisera uniquement le contrôle via le suivi des mains. Selon le billet de blog de Readdle :Le programme nécessite 269,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS 15.0 minimum, ou un Mac Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum. L'application propose des achats intégrés s'échelonnant de 9,99 à 98,99 euros.