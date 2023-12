Et si l’iPhone 16 ressemblait à cela ?

image MacRumors

A mi-chemin entre iPhone 12 et iPhone X

Pendant la nuit, nos confrères américains ont travaillé, en tenant compte des dernières rumeurs et autres fuites en provenance des chaînes de production. Pour l’occasion, ils ont choisi cette nuance de jaune-vert, comme possible couleur de 2024.Cet iPhone 16 serait doté d’un). Les boutons latéraux seraientet non plus un format oblongue.Sur les images, on remarque surtout une nouvelle disposition de la caméra, dont les capteurs sont alignés à la verticale comme sur l' iPhone 12 . En revanche, l'emplacement du flash reste inchangé.Autre rappel du passé :. Cela lui permettra de se distinguer franchement des autres générations, surtout si l’on opte pour une couleur claire.Enfin, il n’y auraitLe modèle de base devrait être doté d'un écran similaire à celui utilisé sur son prédécesseur, sans différences majeures.