L'autonomie de l'iPhone 15 Plus brise le cœur des prises électriques

La meilleure autonomie de la gamme de 2023

Miss You

la nuit, je me souviens quand toi et moi nous étions inséparables

énergie pure

attendre qu'il revienne à la maison

Que pensez-vous de l'autonomie de votre iPhone 15 ?

Intituléeet d'une durée de 38 secondes, l'annonce met l'accent sur l'autonomie de la batterie de l' iPhone 15 Plus -la meilleure de 2023, dit-elle- mais aussi le grand écran (le même que l' iPhone 15 Pro Max ).Du côté de la vidéo, Apple revient sur le second degré. En effet,(qui ressemblent davantage à des des smileys que les nôtres). Ces dernières se désespèrent de revoir un jour l'iPhone et son chargeur, sous-entendant qu'il n'a plus trop besoin de venir reprendre des forces.Le tout judicieusement soutenu par la chansonde Doe Boy.(même si ce n'est pas top de laisser son iPhone en charge toute la nuit), évoquant sonet se lassant de devoir...Etant passée d' un iPhone 12 Pro à un iPhone 15 Pro (avec un smartphone malmené par des bêtas successives et une utilisation draconienne), l'autonomie de mon smartphone s'est grandement améliorée. Aujourd'hui je tiens facilement la journée avec mon iPhone, avec un usage moins poussé et sous iOS 17.2.1.