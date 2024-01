Le MouthPad permet de contrôler des appareils avec la langue !

Le MouthPad fait ses premiers pas au CES 2024

Contrôler les appareils avec la langue

Nous pensons que les gens méritent un accès numérique universel aux appareils qui sont devenus si ancrés dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous nous engageons à repousser les limites de notre façon d'interagir avec la technologie en créant des produits intuitifs qui permettent à chacun de libérer sa créativité. Qui que vous soyez. Où que vous alliez. Quoi que vous fassiez. Le MouthPad a été créé pour vous,

Le CES croule souvent sous les appareils insolites, mais certains vont bien au-delà de l'aspect gadget et pourraient s'avérer très utiles pour certains utilisateurs. La firme Augmental présentait cette année sur son stand le MouthPad,. Le MouthPad se place sur le palais grâce à un moulage en résine semblable à ceux utilisés pour les protège-dents, ou autre appareils bucco-dentaires, et fonctionne en Bluetooth grâce à une petite batterie fournie par Varta., le MouthPad offrant un contrôle précis et l'utilisation du Bluetooth le rend compatible avec un grand nombre de périphériques sans nécessiter de configuration complexe. Avec une épaisseur de 0,7 mm et un poids de 7,5 grammes, l'appareil permet aux utilisateurs de parler une fois le MouthPad en place (un petit module contenant une partie de l'électronique et la batterie se place entre la gencive et la joue sur le côté droit).(il faut retirer l'appareil pour manger, ce qui permet de le mettre en charge et Augmental planche sur une meilleure autonomie afin d'atteindre 8 heures d'utilisation). Lors des démonstrations au CES, le cofondateur d'Augmental, Tomás Vega, a mis à profit le MouthPad connecté à un iPhone avec Assistive Touch afin de prendre un selfie en utilisant uniquement sa langue.Si les périphériques de contrôle avec la langue ne sont pas nouveaux,Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire pour un accès anticipé , et le MouthPad devrait être commercialisé avant la fin de l'année.