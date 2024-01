Apple autorise les liens externes sur l’App Store US (avec une commission)

Des liens externes dans les apps

La commission est toujours là

se procurer le formulaire A-38

StoreKit External Purchase Link Entitlement

S'il est question d' ouvrir sa version européenne aud'ici le 7 mars, l'Apple Store américain est le premier à bénéficier d'une refonte de fond. En effet, en application de la décision dans le dossier l'opposant à Epic Games,Dans le reste du monde, les applications ne peuvent toujours pas inclure de boutons, des liens externes ou des appels à l'action qui orientent les clients vers d'autres options d'achat.En théorie, ce mécanisme va donc permettre de s'affranchir du prélèvement de 30% sur les achats in-app.D'après les nouvelles guidelines d'Apple, les développeurs -qui souhaitent proposer cette option- devront). Le montant de la commission va alors varier : de 27 % sur les achats in-app ou les abonnements d'un an effectués via le lien, 12% pour la deuxième année d'un abonnement. Les applications qui participent au programme App Store Small Business se verront facturer un taux de commission de 12 %.Quoiqu'il en soit, qui a d'ores et déjà fait part de son intention de le contester ....