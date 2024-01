Pourquoi Apple réclame désormais 73 millions de dollars à Epic Games ?

73,4 millions de dollars de frais de justice !

Trois App Store ?

Il reste toutefois une-au sens propre. En effet, le droit américain diffère du nôtre et Apple entend bien se faire rembourser ce qu'elle a dépensé pour se défendre. Au terme d'une procédure de plusieurs années, Cupertino a effectivement gagné sur tous les chefs d'accusation, sauf un.Le litige étant terminé, la firme californienne vient de demander au tribunal de lui permettre. Selon Florian Mueller de, ce chiffre comprend les 82 971 401 dollars de frais juridiques qu'elle a dépensé pour l'affaire, réajusté à 81 560 362 dollars. Pour des questions de mathématique juridique,Si aux Etats-Unis, la partie semble avoir été remportée par Apple- à moins d'un énième rebondissement, la firme californienne doit mettre de l'eau dans son vin.Aux Etats-Unis, la firme permet au développeur. En Europe, l'App Store doit être plus ouvert, la firme contrainte d'autoriser le sideloading -à savoir l. Enfin le reste du monde hors USA et UE conserve un fonctionnement traditionnel pour l'App Store.