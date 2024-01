Hourra ! Apple autorise les Apps de streaming de jeux vidéo sur l'App Store (et l'Apple TV ?) !

L'App Store s'ouvre aux services de streaming de jeux vidéo (enfin)

Bientôt sur l'Apple TV ?

Alors qu'il fallait jusque-là se contenter de placer un raccourci sur l'écran d'accueil afin de profiter des différents services de streaming de jeux vidéo, comme le Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, ou encore Luna, sur nos iPhone et iPad,Ces Apps permettent de profiter de la meilleure expérience possible, et optimisent le fonctionnement du service, offrant une bien meilleure expérience en jeu que les raccourcis liés à un navigateur.Cette bonne nouvelle pourrait en cacher une autre. Si Apple autorise ces Apps et services sur l'App Store,En effet, il n'est pas possible de profiter d'une Web App sur l'écran d'accueil de l'Apple TV, tout simplement car l'Apple TV ne propose pas de navigateur. Avec l'arrivée de ces Apps,(si la connexion internet est adéquate)(Alan Wake II, attends-moi, j'arrive) !