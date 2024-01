Du stockage moins performant pour les iPhone 16 Pro 1To ?

Une question de gros sous

De la mémoire QLC au lieu de la TLC pour les iPhone 16 Pro 1To

. C'est en tout cas ce qu'affirment les sources proche de ce secteur de l'industrie dont les informations ont été recueillies par DigiTImes . Pour rappel, le stockage est composé de puces de mémoire flash appelées NAND -de l'anglais NOT-AND- classées en plusieurs catégories, selon le nombre de bits stockés par chaque cellule. On retrouvera donc les NAND SLC (pour Single Level Cell), MLC, (Multi Level Cell), TLC (Triple Level Cell) et QLC (Quad Level Cell), ayant chacune 1/2/3 ou 4 bits inscriptibles par cellule.Apple (mais également d'autres constructeurs comme Oppo) envisage ainsi de passer sur de la NAND QLC pour les prochaines iPhone avec 1 To de stockage intégré, ce qui ne concernerait que les iPhone 16 Pro si Cupertino conserve les capacités actuelles par modèles (les iPhone 15 se limitent à 512 Go).Par sa conception, la mémoire QLC est moins endurante que la TLC, mais les progrès de la technologie permettent d'obtenir des cycles de vie très élevés. Malheureusement,(car elle fonctionne avec huit niveaux de tension supplémentaires). Les iPhone les plus chers seraient donc également ceux qui disposeraient du stockage le moins performant techniquement, un comble.Cela ne serait pas non plus. Ainsi, les Mac M2 équipés de 256Go de stockage SSD sur une seul puce de mémoire flash offraient des débits deux fois plus faibles que les M1 équipés de la même capacité de stockage SSD, mais sur deux puces (ce qui revenait plus cher à produire).Apple pourrait toutefois optimiser le matériel et le logiciel pour que l'impact soit négligeable à l'usage, et, un première. Cette capacité plus importante pourrait être intéressante pour certains utilisateurs, notamment ceux qui enregistrent de nombreuses vidéos en haute qualité.