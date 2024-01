De premières images des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ?

A quoi pourraient ressembler les iPhone 16 Pro et Pro Max ?

Des iPhone 16 Pro et Pro Max plus grands

Un nouveau bouton Capture

Capture Button

Project Nova

L'avis de Mac4Ever

Alors que certains attendent de pied ferme le premier iPhone pliable, et que la concurrence engrange de son côté de l'expérience sur cette technologie, Apple ne semble pas pressée de ce jeter dans cette arène, préférant peaufiner son produit phare d'année en année. Nos confrères de MacRumors ont publiésSi le design semble très proche de celui des iPhone 15 Pro et Pro Max actuels, avec un châssis en titane et des bords arrondis,(6,7 pouces pour l'iPhone 15 Pro Max). Si les amateurs de portables offrant un écran plus grand devraient être ravis, ce changement permettrait surtout à Apple de caser le téléobjectif à tétraprisme offrant un zoom optique x5 sur les deux modèles (il est uniquement disponible sur la version Max des iPhone 15 Pro).L'arrivée du bouton Action sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ne pourrait être qu'un début pour Apple. Ainsi,, nom de code. Ce dernier serait affleurant, situé sur la partie basse de la tranche droite et pourrait permettre de prendre rapidement des photos et vidéos.Si le nom de ce nouveau bouton fait évidemment penser à un élément dédié au déclenchement de l'appareil photo et de la caméra,, ce qui pourrait compliquer l'ergonomie, surtout pour les petites mains.Si ces rendus s'appuient bien sur des prototypes,. Il ne serait toutefois pas étonnant de voir débarqueret sans grande évolution (même si un nouveau bouton physique reste intéressant selon les usages). Cette année,avec l'intégration probable des travaux et avancées d'Apple sur l'intelligence artificielle