iPhone 16 : zoom et mise au point grâce au nouveau bouton Capture

iPhone 16 : après le bouton Action, voici le bouton Capture

Mise au point, zoom et enregistrement

Alors que les boutons disponibles sur les iPhone n'ont pas évolué pendant des années, le nouveau bouton Action des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourrait être suivi dès l'année prochaine d'un nouveau venu dénommé Capture, et qui pourrait bien changer réellement les habitudes des utilisateurs. Évoqué par plusieurs sources souvent bien informées, dont Mark Gurman de Bloomberg,Alors qu'il était question jusque-là d'un bouton affleurant, capacitif et réservé à la prochaine gamme Pro,Ce nouveau bouton Capture pourrait changer la manière dont les utilisateurs d'iPhone prennent des photos et enregistrent des vidéos. En effet,(comme sur un appareil photo traditionnel),, avant de prendre le cliché ou de démarrer l'enregistrement de la vidéo après une pression complète.Toujours selon les bruits de couloir, Apple voudrait faire de ce nouveau bouton un argument de vente majeure pour la future gamme d'iPhone 16, et pousserait ainsi les utilisateurs(contrairement au format vertical des réseaux sociaux). Cela pourrait faire partie d'une stratégie plus globale, puisque ce format de photos et vidéos à l'horizontale serait par la même occasion plus intéressant à afficher au sein du Vision Pro, dont les précommandes ouvrent aujourd'hui.