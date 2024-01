Un zoom optique puissant et ultra plat pour les smartphones du futurs ?

Les métalens à la rescousse

Le même, mais dans votre poche (du futur)

Les métalens des chercheurs d'Harvard

De gros progrès pour les métalens

En utilisant la même lithographie par projection DUV, on pourrait produire des métalens de grand diamètre corrigeant les aberrations ou des lentilles encore plus grandes sur des tranches de verre de plus grand diamètre, à mesure que les outils de fonderie CMOS correspondants deviennent disponibles dans l'industrie.

La constellation du Cygne

Nous avons pu obtenir des images très détaillées du Soleil, de la Lune et de la nébuleuse, comparables aux images prises par des objectifs conventionnels.

La technologie des métalens (non, rien à voir avec la firme de Mark Zuckerberg) n'est pas nouvelle, et les chercheurs planchent sur le sujet depuis des années. Il faut dire queImaginez,. De quoi faire rentrer un téléobjectif traditionnel et imposant au sein de nos smartphones.Les équipes de chercheurs de la Harvard School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) ont fait de gros progrès grâce à la lithographie par projection ultraviolette profonde (DUV), permettant d'obtenircapable d'offrir des clichés avec une bonne définition de la lune, du soleil, et même de lointaines nébuleuses,Bien entendu, les smartphones ne sont pas les seuls concernés et les chercheurs tentent actuellement d'obtenir. Selon, Wei Daniel Lim, chercheur postdoctoral au SEAS et co-auteur de l'étude récemment publiée Arman Amirzhan, étudiant diplômé du Capasso Lab et co-auteur de l’article, ajoute :Les chercheurs ont également montré queLes métalens pourraient ainsi être utilisées pour l'exploration spatiale, avant, un jour peut-être, d'intégrer nos appareils grand public.