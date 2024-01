Le Google Pixel 9 aurait un petit air d'iPhone !

Un premier aperçu du Google Pixel 9

Un design qui devient uniforme ?

Il reste de longs mois avant que Google ne dévoile officiellement les Pixel 9, mais la firme a bien du mal à garder le secret ces derniers temps, et le leaker souvent bien informé OnLeaks a fait parvenir des rendus à MySmartPrice qui vient de les publier. Sur la vidéo disponible ci-dessous,Bien entendu, pas la peine de crier au scandale, Cupertino n'a pas l'exclusivité des smartphones à bords plats, mais il faut bien avouer qu'il serait tout de même possible de confondre les deux téléphones en un rapide coup d'œil.Il n'y a pas 100 façons de dessiner un smartphone moderne, dont, à l'image des iPhone 15 et Samsung Galaxy S24 , et peut-être bientôt ce Pixel 9. Le bloc optique permet toutefois souvent de reconnaitre de quel modèle il s'agit, et Google semble avoir décidé de légèrement modifier la barre d'optique traversant l'arrière de ses smartphones d'un bord à l'autre, signature stylistique plutôt réussie des Pixel récents.Sur ce rendu, on peut voir. Il semblerait également que la diagonale de l'écran passe à 6,5 pouces sur le Pixel 9 Pro, contre 6,7 pouces pour le Pixel 8 Pro actuel. Reste à savoir quelles seront les évolutions logicielles qui accompagneront ce Pixel 9, avec certainement davantage d'intégration de l'IA à l'image des Samsung S24, ainsi que les nouveautés matérielles, dont les nouvelles puces Tensor de la firme de Moutain View.