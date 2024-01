Nouvelles vagues de licenciements chez les firmes techs !

Image de pch.vector sur Freepik

Une restructuration autour de l'IA chez Google

en lien avec les plus hautes priorités de l'entreprise

Chez Twitch aussi !

Duolingo préfère l'IA

tout simplement plus besoin d’autant de personnes pour effectuer le type de travail que certains de ces entrepreneurs effectuaient

des nouveaux contenus bien plus rapidement

Duolingo : Cours de langue Duolingo Télécharger

ET pour finir, un peu de X ?

D'après le, près de mille employés vont se retrouver sur le carreau, notamment au sein(rachetée en 2019). Ces mesures seraient justifiées par différents éléments, comme le contrecoup des recrutements massifs effectués pendant la pandémie, mais surtout une restructuration nécessaire pour se concentrer sur l'Intelligence Artificielle.Cette première vague -annoncée fin décembre - ne devrait pas être la dernière.(soit plus de 6 % de ses effectifs mondiaux), il y a un an presque jour pour jour, le 20 janvier 2023. Les coupes avaient concerné tout le groupe Alphabet, tous les produits, fonctions, niveaux et géographies. Les métiers préservés avaient d'ailleurs été ceux, notamment... l'IA.Après son rachat à 1 milliard de dollars par Amazon en 2014, la plateforme va elle aussi se séparer de 35 % de ses employés (environ 500 personnes).Il s'agit là encore d'une restructuration motivée par des réductions de charges et de coûts de fonctionnement.-un marché majeur du jeu vidéo-, et ce, en raison des frais d'utilisation du réseau haut débit qui sont dix fois supérieurs à ceux pratiqués dans le reste du monde. Mais apparemment cela n'a pas suffi...Le spécialiste de la traduction vient également de dévoiler le licenciement de 10% de ses salariés contractuels.D'après une porte parole, la firme dit n'avoir. Précisons que les 600 salariés permanents ne sont pas concernés par ces mesures.Pour rappel,et qui permet de servir de professeur particulier (il est notamment capable d’expliquer les erreurs dans les exercices).Depuis son rachat par Elon Musk, en octobre 2022,Soit 1213 personnes, d'après la Commission eSafety, le régulateur de l'internet australien.