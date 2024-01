La confidentialité des iPhone contournée ! Des données collectées à votre insu !

iPhone : des pubs collectent des données utilisateur...

...mais également des notifications

empreintes

Ce jeu du chat et de la souris est sans fin, et les firmes trouveront très certainement toujours une parade aux nouveaux systèmes élaborés par les constructeurs. Ainsi, selon un rapport de 404 Media , de simples publicités intégrées au sein des Apps s'appuient sur un outil tout ce qu'il y a de plus légal nommé Real-Time Bidding afin de collecter des données.Cet outil, adoubé par Google comme Apple permet aux annonceurs d'afficher des publicités ciblées, mais également d'obtenir certaines informations assez précises en multipliant les critères. Il est ains possible de savoirSelon le chercheur en sécurité Mysk , (non, ce n'est pas le dirigeant de Teslu),Ces applications profitent d'un temps assez court pendant lequel le programme est activé en arrière-plan et qui est censé permettre de personnaliser la notification qui sera affichée à l'utilisateur, par exemple en téléchargeant du contenu supplémentaire -photo, vidéo- afin d'enrichir le message. Selon le chercheur, l. Ces(fingerprinting en VO, une stratégie interdite par Apple sur ses appareils) permettant de dresser un profil de l'utilisateur, qui sera ensuite utilisé pour afficher des publicités ciblées.Google semble avoir répondu à ces accusations en cessant ses relations avec certaines firmes utilisant les publicités pour collecter les données utilisateur. De son côté,. Une nouvelle partie du jeu du chat et de la souris devrait bientôt commencer.