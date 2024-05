Quelles améliorations photo attendre de l’iPhone 16 ?

Un capteur photo plus avancé

iPhone 15 Pro (gauche) / iPhone 15 Pro Max (droite)

Un Meilleur Zoom !

Un lens flare réduit

lense flare avec un iPhone 12 Pro

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seraient dotés-a priori un Sony IMX903 (toujours en 48 mégapixels). Il serait doté d’un(permettant d’obtenir de meilleures performances), unpour la conversion de données d'image de haute qualité et un. Ce dernier point permettrait d'optimiser la plage dynamique et le contrôle du bruit.A priori, les deux modèles Pro seront donc dotés d'unet d'un. Pour rappel, celui-ci a la particularité de dévier quatre fois le trajet de la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur. Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes.Pour les iPhone 16 et 16 Plus,(sans autofocus ni macro).L'iPhone 16 Pro serait doté d'untout comme l'iPhone 16 Pro Max. Cette année, seul l' iPhone 15 Pro Max dispose de ces deux caractéristiques, ce qui lui permet de proposer un zoom optique de 5x (contre 3x), mais cela pourrait donc bien évoluer en 2024.D'après le leaker Yeux1122 (Atomic Layer Deposition) sur les lentilles des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, à l'image de celui utilisé dans l'industrie automobile.Ce dernier permettrait deet autre artéfacts dans des conditions de luminosité très forte (sauf si, évidemment, vous recherchez ce type d'effets qui peuvent s'avérer très sympathiques).