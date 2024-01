L'App d'écriture Ulysses propose enfin des widgets

Ulysses 34 propose enfin des widgets

Une période d'essai de 14 jours

Grâce à cette nouvelle mouture et à l'ajout de widgets sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé,(comme la Boîte à tout de l'App). Ils sera également envisageable de créer de nouveaux fichiers depuis les widgets. Cette version 34 apporte également des Modèles de projets incluants des préréglages, corrige plusieurs bugs et optimise les performances générales.(ou une offre à 11,99 euros pour les étudiants). Le programme nécessite 144,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad , iPod touch sous iOS/iPadOS 16.2 minimum, ou 38,7 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 12.0 minimum.L'application est universelle et tourne donc nativement les Mac Intel comme Apple Silicon.