Netatmo modernise son App Home + Security

Netatmo annonce. Au menu, une interface intégralement repensée afin d'améliorer l'ergonomie tout en offrant un design nettement plus moderne. L'App avait été conçue au départ pour prendre en charge les caméras Netatmo, mais avait accueilli au fil du temps de nombreux autres périphériques comme les détecteurs de Fumée et de monoxyde de carbone, les détecteurs d’ouverture, la sirène connectée, ainsi que des produits connectés Legrand et Bticino (certains produits comme les stations météo et les thermostats connectés et têtes thermostatiques sont pris en charge au sein d'Apps dédiées).L'interface permet d'accéder à trois fonctions clés, le Tableau de bord rassemblant l'ensemble de ce qui se passe au domicile, avec les actions disponibles en temps réel, le Fil d'actualité, retraçant tous les événements passés et permettant de revoir le contenu, et Paramètres, afin de gérer les différents produits, d'ajouter de nouveaux périphériques, et de personnaliser les notifications.. Le programme nécessite 178;1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum.