Pour ou contre l'interdiction des smartphones dans la rue ?

- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

Dans le cadre d'une petite votation le 3 février dernier, les électeurs se sont en effet prononcés sur une épineuse question :Sur les 1 530 électeurs inscrits, notons que 277 ont fait le déplacement aux urnes (environ 20 % de participation), 146 ont voté pour, 126 contre, et on compte cinq bulletins blancs et nuls.Une première en France et une initiative peu développée dans le reste du monde ! En pratique, la municipalité a proposé une charte d'utilisation, qui posedans les commerces, devant les écoles, dans les parcs ou en marchant sur les trottoirs., et à limiter (bannir) les écrans le matin, à table, le soir avant de se coucher et dans la chambre (on les invitera également à faire de même pour montrer l'exemple...)De quoi se poser quelques questions sur l'opportunité d'une telle mesure que certains pourraient considérer comme. Pour le maire, Vincent Paul-Petit, il s'agit, trop d'accidents, une qualité de vie amoindrie (on ne dit plus bonjour dans les commerces), des parents scotchés sur le téléphone devant les écoles...Le problème est-il le portable ou l'utilisateur peu correct ?En France, la limite d’âge sans écran a tendance à être fixée à 3 ans...Une fois la fonctionnalité Temps d’écran activée,(histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité). Notons qu’il est possible de. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.. On pourra restreindre l'utilisation de l'appareil sur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié.