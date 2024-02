A Paris, garer son SUV -même électrique- vous coûtera un bras (enfin presque) !

un ticket de stationnement multiplié par 3 !

Le choix des Parisiens est clair : ils ont dit oui à une tarification spécifique pour les véhicules lourds, polluants et encombrants (Anne Hidalgo).

Le poids minimum du C40 étant de 2 065 kg, il sera donc concerné par la surtaxe !

En effet, ce dimanche 4 février, les Parisiens ont été appelés aux urnes, dans le cadre d'un référendum communal, portant sur l. Et ce dernier a étédes voix.Comme pour le scrutin sur les trottinettes en libre-service, ce nouveau référendum citoyen a mobilisé peu d’électeurs :(78 000 habitants sur 1,3 million). Mais il n'en reste pas moins valable !Même si les parisiens ont voté en faveur de cette mesure, il faudra attendre le mois de mai avant qu’elle ne soit débattue puis votée au conseil de Paris. le cas échéant, elle pourra s'appliquer dès septembre.Concrètement,. Outre l'inflation, notons que la mesure concerne. Si on se réfère au tableau proposé par la Mairie de Paris, pour six heures -soit la durée maximale pour un stationnement visiteur-, il faudrait débourser 150 ou 225 euros, en fonction de l’arrondissement !En pratique, le poids du véhicule sera contrôlé par lecture de la plaque d'immatriculation. Il sera possible de laisser son gros véhicule sans payer après 20 heures du lundi au samedi et le dimanche. Notons que le stationnement résidentiel ne sera pas concerné.