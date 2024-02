Meta et Apple se bagarrent à nouveau sur la commission de l’App Store

Meta s’insurge contre la machine Apple

À partir de la fin du mois, lorsqu'un annonceur utilise l'application iOS Facebook ou Instagram pour booster un message, il sera facturé par l'intermédiaire d'Apple, qui conserve des frais de service de 30 % sur le paiement total de la publicité, avant toute taxe applicable. Ces frais de service sont conservés par Apple, et non par Meta .

soit de nous conformer aux directives d'Apple, soit de supprimer les messages boostés de nos applications

potentiellement d'un moyen précieux de promouvoir leur entreprise

La réponse d’Apple !

Nous avons toujours exigé que les achats de biens et services numériques au sein des applications doivent utiliser l'achat intégré. Le boosting, qui permet à un individu ou à une organisation de payer pour augmenter la portée d'une publication ou d'un profil, est un service numérique – donc bien sûr, un achat intégré est requis. Cela a toujours été le cas et il existe de nombreux exemples d’applications qui y parviennent avec succès .

. En effet, les annonceurs paieront désormais 30 % de frais lorsqu'ils achèteront des publications boostées depuis les applications Facebook ou Instagram sur iPhone.Selon le réseau, les alternatives sont plutôt limitées et consistent à. Se présentant comme le défenseur des petites entreprises, Meta ne souhaite pas les priverAussi,. Ce moyen proposera les mêmes fonctionnalités que le renforcement des messages des applications iOS, sauf qu'ils éviteront maintenant les frais de service Apple !Bien évidemment, l’annonce n’a pas vraiment eu l’air de plaire à Apple, qui s’est fendue d’une réponse via, soulignant une certaine mauvaise foi de Meta tentant de rejeter la faute sur les CGU de l’App Store !. Meta l'évoque bien dans son communiqué mais la déconseille aux petites entreprises. Cette app permet cependant de créer, modifier, gérer et payer pour la publicité (dont le système de boost). De plus, elle rajoute avoir beaucoup travaillé avec Meta au cours de l'année écoulée pour leur donner le temps et l'opportunité de se conformer aux directives de l'App Store.