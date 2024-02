Apple annule son projet de véhicule électrique !

Une annonce surprise !

Special Projects Group

Bye bye l'Apple Car !

réinventer

D'après. L'annonce vient de tomber de la part de Mark Gurman, dont les sources auprès de Cupertino ne sont plus à démontrer.Et il ne s'agirait pas d'une spéculation mais d'une annonce en interne effectuée par Jeff Williams (led'Apple) accompagné de John Giannandrea (). Ce dernier a déclaré aujourd'hui à environ 2 000 employés travaillant surque le projet avait été annulé, prenant tout le monde de surprise.A priori, les deux dirigeants ont informé les membres du personnel concernés de l'arrêt du projet(son dernier nom) et laCes employés se concentreront sur des projets d'IA générative, désormais le programme phare de l'entreprise.et y a investi plusieurs milliards de dollars dans le développement. Eternel marronnier, elle a enregistré de très nombreux brevets, mais jamais aucune réelle confirmation ni avancée n'a vu le jour de la part de Cupertino.Mais, Tim Cook ne le surveillait que de loin, une attitude qui aurait nui au programme :Contrairement à Google par exemple, qui possède une branche spécialisée dans la technologie de conduite autonome, Apple entendait développer son propre véhicule.. Et externaliser la production nécessite plus de pièces et des niveaux de sécurité bien plus draconiens. Bref une expérience totalement différente du monde des smartphones.. A trop vouloir toucher l'excellence, le désir de Cupertino de vouloirla voiture, a pu faire prendre énormément de retard a l’initiative. Plus tôt cette année, on avait eu droit à des rumeurs selon lesquelles l'équipe avait été réduite (peut-être une première phase ), s'orientant vers une voiture électrique grand public ou autonome. Ce qui aurait mis Apple en concurrence dans la même catégorie que Tesla.Aux dernières nouvelles, l'Apple Car aurait été une simple voiture avec un niveau 2+ d'autonomie -en clair, le maintien dans les voies sur autoroute, et une attention du conducteur, comme le proposent 99% des véhicules modernes. Enfin, il était question d'un lancement vers 2026, mais il s'agit désormais d'une belle sortie de route !