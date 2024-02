Le DMA va-t-il tuer le cloud gaming sur iPhone ?

Le Cloud gaming sur iPhone

Microsoft dis non à une App Xbox Cloud Gaming

Nous n’avons pas la possibilité de monétiser Xbox Cloud Gaming sur iOS. Je pense que la proposition avancée par Apple - et je pense que les commentaires de Sarah Bond à ce sujet étaient justes - ne va pas assez loin pour s'ouvrir. En fait, on pourrait même dire qu'ils vont dans la direction opposée d'une certaine manière, mais ils ne vont certainement pas assez loin pour ouvrir la concurrence sur la plus grande plateforme de jeu au monde.



Nous continuerons à travailler avec les régulateurs, ainsi qu’avec Apple et Google, pour créer un espace pour des boutiques alternatives. Je suis un grand fan du fonctionnement de Windows, et vous avez un Microsoft Store sur Windows, vous avez Steam, vous avez Epic Games Store, vous avez GOG. Il existe des alternatives, et je pense que les moyens alternatifs permettant aux gens d’acheter des choses sont bénéfiques pour les consommateurs et les créateurs. Je pense que la plus grande plateforme pour les joueurs devrait proposer le même fonctionnement.

Jusque-là, le cloud gaming était accessible sur iPhone en plaçant sur l'écran d'accueil une Web App permettant de s'adonner par exemple au Xbox Cloud Gaming de Microsoft, à Luna d'Amazon ou encore au service GeForce Now d'Nvidia. Récemment, et en parallèle du DMA, Apple a annoncé officiellement l'ouverture au niveau mondial de son App Store aux services de cloud gaming , et qu'un doux espoir de voir arriver une App sur Apple TV (s'il vous plaît, oui) flottait même dans l'air,En effet,. Toutefois, et au sein d'une interview accordée à nos confrères de The Verge , Phil Spencer, dirigeant de la division Xbox chez Microsoft, annonce que la firme ne compte pas proposer d'App dédiée car il lui semble très compliqué de monétiser son service avec les conditions mises en place par Cupertino; Reste à savoir s'il ne sera vraiment plus possible de jouer confortablement via les Web App sur Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now en Europe.et leur mécontentement risque de se faire entendre.