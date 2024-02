iOS 17.4 en approche ! (DMA)

Une release candidate ce soir ?

Modifications liées au DMA

La fin des web apps ?

Progressive Web App (PWA

il semble qu'Apple n'a pas trouvé de moyen d'autoriser les navigateurs tiers de créer leur propre assistant de service sans compromettre la nature des applications sur iOS

Un suivi amélioré de l'état de la batterie

impossible de vérifier si cet iPhone possède une batterie Apple d'origine

l'état de santé de la batterie n'est pas disponible.

CarPlay

Un nouveau message quand on éteint CarPlay

• Auto Settings : pour gérer les iPhone jumelés et les paramètres du véhicule.



• Car Camera : pour la caméra de recul.



• Charge : pour les véhicules électriques (niveau de la batterie, l'état de charge, le temps restant jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée…)



• Climate : tout ce qui concerne la climatisation du véhicule (régler la température de la climatisation ou du système de chauffage, la vitesse du ventilateur, les sièges chauffants, le volant chauffant…)



• Closures : pour la fermeture et l’ouverture des portes (et peut-être d’autres signalétiques).



• Media : accès aux commandes des stations de radio, ainsi qu'à d'autres options multimédias



• Tire Pressure : pour la pression des pneus (ainsi que des avertissements en cas de basse pression, de haute pression et de crevaison).

Réactions vidéos

Si vous ne voulez pas être surpris par l'une de ces réactions, voici comment les désactiver dans iOS 17 et iPadOS 17 :

• Démarrer un appel vidéo (ou ouvrir l'application FaceTime)

• Balayer dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder au centre de contrôle

• Appuyer sur Effets vidéo

• Désactiver l'option Réactions



Sur macOS Sonoma, la manœuvre est presque la même :

• Démarrer un appel vidéo (ou ouvrez l'application FaceTime)

• Cliquer sur l'icône Vidéo/FaceTime dans la barre de menus macOS

• Désactiver l'option Réactions

Apple Podcast et Apple Music

Ecouter

Accueil

Dis Siri

lire les messages

Ajouter une langue

Des émojis

Protection en cas de vol de l'iPhone

Protection en cas de vol de l’appareil

Une double authentification code + Face ID (ou Touch ID) est obligatoire pour :



- l'affichage des mots de passe ou des clés d'accès stockés dans le trousseau iCloud,

- la demande d'une nouvelle Apple Card,

- la désactivation du mode perdu,

- l'effacement de tout le contenu et des paramètres,

- l'utilisation des méthodes de paiement enregistrées dans Safari.

Un nouvel écran à l'installation de la bêta

particulièrement sensibles

La première version bêta d'iOS 17.4 est disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs inscrits depuis le mois dernier. Forcément, elle apporte un certain nombre de changements pour respecter le DMA.C'est en effet ce que vient de poster l'utilisateur aaronp613 bien informé sur X (ex-Twitter), cette date serait totalement logique pour introduire la version finale dans les jours prochains.Fin janvier,, et -plus largement- à la façon dont l'App Store et les applications vont fonctionner dans l'Union européenne. Cela inclut l: l'autorisation du sideloading, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites, et la nouvelle taxe).Pour introduire ce choix,. Cette dernière va s'appliquer à la fois aux applications distribuées dans l'App Store et par d'autres moyens. Pour les magasins tiers, la commission va descendre de 30 à 17 % (+ 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus), contre 15 % auparavant.A cela s'ajoutent des modifications concernantsur l'iPhone pour les applications bancaires.pour les terminaux tap-to-pay ou lorsque le bouton latéral de l'iPhone est enfoncé deux fois. L'option de définition d'un fournisseur de paiement sans contact par défaut est disponible dans l'application Réglages dans l'UE. On pourra y trouver aussi les applications qui ont demandé et se sont vu accorder un accès au paiement sans contact.Avec la deuxième bêta d'iOS 17.4, on peut voirOn peut découvrir un message d'alerte. En effet, c'est bienque la firme californienne s'est pliée à la réglementation européenne.Et elle ne manque pas de le rappeler à la moindre occasion :! Ce weekend, elle a d'ailleurs fait appel à Phil Schiller -anciennement SVP of Worldwide Product Marketing- qui s'est à nouveau exprimé sur la question,Actuellement, le système permet aux possesseurs d'un iPhone (ou d'un iPad) d'accéder à un site internet directement depuis leur écran d'accueil. Mais il ne s'agit pas d'un simple raccourci. En créant une), le lien devient une sorte de mini application et accède à de nouvelles fonctions, dont l'envoi de notifications push ou encore l'accès hors ligne.Avec la dernière bêta,En outre, on trouve une fenêtre qui semble indiquer une démarche volontaire d'Apple et non un bug.En effet, pour fonctionner, une web apps nécessite notamment la création d'un assistant de service de Safari, le navigateur propriétaire d'Apple. Mais avec l'entrée en vigueur du DMA, la firme californienne ne pourra plus imposer son logiciel par défaut aux utilisateurs. Et d'après Mysk,Dans l'application Réglages,, comme le pourcentage de capacité maximale et le nombre de cycles. Auparavant, le nombre de cycles n'était visible que dans Réglages > Général > Informations. Il faut alors descendre en bas de l'écran pour trouver la date de fabrication de la batterie, sa date de première utilisation et son nombre de cycles !Ces données ne sont disponibles que si votre iPhone à une batterie d'origine ou si cette dernière a été changée auprès d'Apple ou d'un réparateur agréé. Dans le cas contraire vous aurez un petit message indiquant qu'il estet que par conséquent,On note également que l'arrivée du nombre de cycles de la batterie tombe fort à propos puisqu'Apple vient de faire une petite annonce de ce côté-là.. Dans un document de support mis à jour, elle indique que les batteries de l' iPhone 15 , de l' iPhone 15 Plus , de l' iPhone 15 Pro et de l' iPhone 15 Pro Max sont conçues pourpar rapport aux 500 cycles de charge annoncés pour tous les anciens modèles.Dans cette bêta, Apple se veut plus précise avec CarPlay et s'échappe de l'écran principal de votre voiture ! En effet, le combiné pourra égalementL'intérêt de ce bi-écran est indéniable, puisqu'il sera même possible d'inverser les deux écrans et profiter de toutes les informations de CarPlay juste au niveau du volant -ce que certains préféreront. On pourra alors profiter, et les directions sur l'autre. Notons que ces améliorations concernequi est attendue pour 2024/2025 chez un nombre restreint de constructeurs.Pour rappel, la première bêta d'iOS 17.4 faisait référence à, qui vont récupérer des informations depuis le système du véhicule. Il s'agit d'une approche plus détaillée, axée sur le véhicule et la conduite. Apple n'a pas indiqué si les fonctionnalités de ce nouveau CarPlay seront disponibles dans les véhicules existants ou pas., au vu du récent revirement d'Apple concernant son projet Titan (enfin ce qu'il était au début). D'après, Kevin Lynch -le responsable du projet depuis 2021- aurait finalement fixé pour 2028 la date de commercialisation d'un véhicule électrique, dans une démarche moins innovante mais plus grand public.Lors d'un appel FaceTime, il est possible. Pour cela, il suffit de faire certains gestes et l’iPhone va les convertir automatiquement pour afficher un effet ou un émoji à l’écran.Ainsi, il suffit de lever un pouce pour voir apparaître un 👍🏻 , ou lever les deux pouces pour déclencher un feu d’artifice. Cela peut être très amusant quand on converse en famille, un peu gênant quand il s’agit d’une réunion professionnelle et que l’on n’a pas prévu cela..Actuellement,. Consciente des troubles que cela peut apporter auprès des utilisateurs n’ayant pas l’habitude de la fonction, Apple va donc proposer de les désactiver par défaut.Avec cette nouvelle bêta, l'application Apple Podcasts bénéficie de quelques changements, notamment l. Ces dernières seront affichées directement dans l'app. Laen bas de l'écran a également été repensée. Elle reprend le style de celle qui existe dans Apple Music.Dans l'application Musique, Apple a renommé le premier ongletqui est renommé en. L'icône est modifiée, à la place du lecteur (un triangle dans un cercle), on trouve une petite maison., pas seulement la langue assignée utilisée pour Siri pour toutes les autres tâches.La nouvelle option est disponible dans Réglages > Siri & Recherche > Messagerie avec Siri. Dans la section, il y a un nouveau bouton, qui propose une gamme d'options linguistiques.On trouve un smiley qui bouge la tête de droite à gauche, le même de haut en bas, un phénix pour les fans d'Harry Potter, un citron vert pour les fans de mojito, un champignon brun pour les fans des omelettes, une chaine qui se brise (parce qu'il faut bien se libérer, délivrer)...La nouvelle fonction de sécurité de l'iPhone a droit à sa petite amélioration. Il est désormaisAuparavant, la seule option était lorsqu'on était loin d'un emplacement familier.En effet, Apple propose une nouvelle protection de l’ iPhone et surtout de ses données, si jamais il venait à être volé et qu’un tiers obtenait le code d'accès de l'appareil. Une deuxième condition apparaît, plus difficile à obtenir que la première !Ainsi, lorsque laest activée,obligatoire en supplément du code de sécurité, et ce, pour certaines actions prédéterminées.A cela, Apple a rajouté, telle que la modification du mot de passe du compte d'identifiant Apple associé à l'iPhone. Dans ce cas, il faudra en plus. En pratique, l'utilisateur devra s'authentifier avec Face ID (ou Touch ID), attendre une heure et s'authentifier à nouveau avec Face ID (ou Touch ID).Apple a déclaré qu'elle prévoyait depour clarifier le fonctionnement de la fonctionnalité.A noter que l'option sera disponible sur, y compris l'iPhone XS et les versions ultérieures.