iOS 17.4 supprime bien les applications Web sur l'écran d'accueil

Une difficile mise en conformité

Progressive Web App

il semble qu'Apple n'a pas trouvé de moyen d'autoriser les navigateurs tiers de créer leur propre assistant de service sans compromettre la nature des applications sur iOS

la suppression annoncée des web apps

préoccupations complexes en matière de sécurité et de confidentialité associées aux applications Web utilisant des moteurs de navigateur alternatifs

architecture d'intégration tout à fait nouvelle qui n'existe pas actuellement dans iOS

compte tenu des autres exigences de la DMA et de la très faible adoption par les utilisateurs des applications web de l'écran d'accueil

pour nous conformer aux exigences de la DMA, nous avons dû supprimer la fonctionnalité des applications web de l'écran d'accueil dans l'UE

Fin janvier,, et -plus largement- à la façon dont l'App Store et les applications vont fonctionner dans l'Union européenne. Cela inclut l: l'autorisation du sideloading, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites, et la nouvelle taxe).Désormais,En outre, on trouve une fenêtre qui semble indiquer une démarche volontaire d'Apple et non un bug.Mais il ne s'agit pas d'un simple raccourci. En créant une(PWA), le lien devient une sorte de mini application et accède à de nouvelles fonctions, dont l'envoi de notifications push ou encore l'accès hors ligne.Mais avec l'entrée en vigueur du DMA, le fabricant ne pourra plus imposer son logiciel par défaut aux utilisateurs. D'après Mysk,Pour autant,. Elle confirme que la suppression des web apps découle bien de l'application du DMA, répondant aux".Elle rajoute qu'il a fallu construire uneet que cela n'était pas envisageable pour le moment,Aussi,. En pratique, les utilisateurs de l'UE pourront toujours continuer à accéder aux sites Web directement à partir de leur écran d'accueil par le biais d'un raccourci.