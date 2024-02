Apple Music propose un Replay chaque mois !

Un Replay mensuel sur Apple Music

Classement par titres et artistes

, en sus du récapitulatif annuel. Pour rappel, une liste de lecture du même nom est également disponible toute l'année sur l'application dédiée Apple Music tout en bas de la section Ecouter et mise à jour chaque dimanche tout au long de l'année. La nouvelle liste de lecture Replay mensuelle rassemble les titres et artistes les plus écoutés par l'utilisateur chaque mois,, et vous permettra de consulter au sein de l'interface dédiée les classements des titres et artistes les plus écoutés, avec le nombre de minutes pour chaque référence durant le mois en question. Les mois s'affichent en haut de l'interface, comm evou pouvez le constater sur la capture ci-dessus, et il faudra attendre le début du mois de mars pour pouvoir consulter celle du mois de février.